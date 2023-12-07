Во Львове оштрафовали мужчину, который катался по городу на лыжах, прицепившись к автомобилю. При этом 30-летний хулиган был одет в костюм бабушки и находится в розыске за уклонение от мобилизации.

Об этом сообщает в Фейсбуке патрльная полиция Львова.

Вчера в социальных сетях распространили видео, на котором бабушку на лыжах тянет позади автомобиль BMW по улицам города. Патрульные сразу отреагировали на ролик и обнаружили автомобиль на улице Шевченко.

"Установили данные "бабушки" - ею оказался 30-летний мужчина. На гражданина инспекторы выписали постановление по ч. 1 ст. 127 (нарушение ПДД пешеходом) КУоАП. Более того, мужчина оказался в розыске по ст. 210 (нарушения призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета) и статьи 210-1 (нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации) КУоАП", - говорится в сообщении полиции.

Информацию о мужчине передали в военкомат.

Ранее во Львове судили женщину, которая устроила стриптиз в отделении полиции.

Также в областном центре суд оштрафовал на 51 гривну парня, который с друзьями громко слушал российского исполнителя Григория Лепса в машине в центре города.