Лычаковский районный суд Львова рассмотрел дело в отношении женщины, которая устроила стриптиз в помещении полиции. Она разделась в присутствии правоохранителей, демонстрировала гениталии и нецензурно выражалась.

Об этом сообщают местные издания со ссылкой на постановление суда.

Отмечается, что в августе в помещении Львовского районного управления полиции №1 на улице Романчука, 18, женщина разделась, демонстрировала свои половые органы и нецензурно высказывалась. Сотрудник полиции все это снял на видео и открыл административное производство. Ей инкриминировали ст. 173 КУоАП.

Лычаковский районный суд Львова закрыл дело в отношении женщины, поскольку прошли сроки рассмотрения административного производства. Сообщается, что постановление можно обжаловать в апелляционном суде в течение 10 дней.

Ранее мы рассказывали, что во Львовской области оштрафовали дантиста, который ругался и показывал гениталии в больнице, где работает.

А на Закарпатье мужчина разделся догола в бусе с военкомами в знак протеста после того, как его забрали в ТЦК.