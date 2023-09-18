В Днепре обнаженный мужчина бегал по кладбищу и занимался самоудовлетворением. Онаниста задержали.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

По данным пабликов, инцидент произошел в Индустриальном районе города. Сообщается, что мужчину уже не раз замечали за мастурбацией. Очевидцы запечатлели на видео неприличную картину и вызвали полицию.

На место происшествия приехали правоохранители. Сообщается, что нарушитель общественного порядка был задержан, на него составили административный протокол.

Ранее мы рассказывали, что во Львовской области оштрафовали дантиста, который ругался и показывал гениталии в больнице, где работает. Суд признал стоматолога виновным в мелком хулиганстве и назначил ему штраф в размере 119 гривен.

Также мы писали, что в Польше украинец, работавший на одном из заводов, уволился и в знак протеста пришел к зданию завода абсолютно голым. Также он продемонстрировал неприличный жест в сторону здания. Работодатели удивились, что мужчина сумел выйти на улицу голым зимой, предположили, что он был пьян, и рассказали, что на момент инцидента он уже не числился сотрудником предприятия.

А в прошлом году голая киевлянка бегала по Троещине за соседом-наркодилером и признавалась ему в любви. В свою очередь парень пытался скрыться от девушки.