Украина подпишет капитуляцию, если в армию за два месяца не мобилизуют 160 тысяч человек.

Об этом заявил адвокат и ветеран ВСУ Маси Найем.

"Если 160 тысяч человек не придут мобилизоваться в течение следующих двух месяцев, мы подписываем капитуляцию. Ну, потому что это же честный ответ. Вы не хотите идти воевать, но кто-то это должен делать", – сказал Найем.

По его словам, солдаты, которые сейчас на передовой, "совершенно выгоревшие".

"Честная история была бы такова. Не хотите (воевать - Ред.)? Вам не ценно то, что вы сейчас имеете? Просто подумайте над тем, что вы потеряете, если фронт упадёт", – добавил он.

Отметим, что планируемую цифру по мобилизации 160 тысяч ранее озвучил глава СНБО Александр Литвиненко. Позже в западных СМИ уточняли, что такое количество солдат ВСУ хотят набрать за три месяца.

Тем временем секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности Роман Костенко заявил, что в Украине наметилась тенденция к снижению темпов мобилизации.

В свою очередь газета The Wall Street Journal пишет, что в украинском обществе "растёт напряжённость" из-за мобилизации.