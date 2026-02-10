В Москве заявили, что Россия предложила Европе договор о ненападении, но Евросоюз не ответил
Россия предложила Европе подписать договор о ненападении, но в Евросоюзе не ответили.
Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.
"Европейские государства до сих пор не отреагировали на предложение Москвы подписать документ с гарантией о ненападении на Европу. Этот элемент в позиции Евросоюза отсутствует как таковой. При этом они упорно добиваются места у стола переговоров (об Украине - Ред.). Такая позиция исключает участие ЕС в процессе мирного урегулирования", - сказал замминистра.
Грушко добавил, что договор о ненападении Москва считает одной из гарантий безопасности России.
"ЕС выражает солидарность по вопросу о необходимости предоставить гарантии безопасности Украине, но не говорит о том же условии для России", - сказал заместитель главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Ранее СМИ РФ писали, что Москва требует признания Донбасса российским всеми странами в рамках мирного соглашения.
Об обстановке с переговорами об Украине мы подробно рассказывали в отдельном материале.
