Россия предложила Европе подписать договор о ненападении, но в Евросоюзе не ответили.

Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

"Европейские государства до сих пор не отреагировали на предложение Москвы подписать документ с гарантией о ненападении на Европу. Этот элемент в позиции Евросоюза отсутствует как таковой. При этом они упорно добиваются места у стола переговоров (об Украине - Ред.). Такая позиция исключает участие ЕС в процессе мирного урегулирования", - сказал замминистра.

Грушко добавил, что договор о ненападении Москва считает одной из гарантий безопасности России.

"ЕС выражает солидарность по вопросу о необходимости предоставить гарантии безопасности Украине, но не говорит о том же условии для России", - сказал заместитель главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Ранее СМИ РФ писали, что Москва требует признания Донбасса российским всеми странами в рамках мирного соглашения.

Об обстановке с переговорами об Украине мы подробно рассказывали в отдельном материале.

