Российские войска смогли захватить село Ровное, которое находится между Покровском и Мирноградом в Донецкой области.

Об этом сообщает военный паблик Deep State.

Как стало известно, в настоящее время россияне также "дожимают" соседнее село Светлое.

"Закрепление в этом районе позволяет противнику осуществлять накопление для дальнейшего продвижения в глубину перешейка между Покровском и Родинским, что увеличивает риск для остатков группировки Сил обороны на окраинах Мирнограда", – говорится в сообщении паблика.

При этом отмечается массированный захват армией РФ и самого Мирнограда.

"Сам Мирноград поглощается противником. История его обороны подходит к концу", – добавляет DS.

Что касается Покровска, то, по информации паблика, россияне втягивают пехоту в город.

Кроме того, они пытаются проникать в соседнее Гришино как со стороны Покровска, так и со стороны Котлино. В западной части Гришино уже фиксируется накопление противника и происходят огневые контакты, добавляет DS.

Напомним, что Россия заявила о захвате Покровска и Мирнограда ещё в конце прошлого года. О захвате городов заявляли и ряд военных экспертов. Украина в свою очередь это отрицала.

Война в Украине идет 1454-й день. Мы следим за последними новостями понедельника, 16 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Накануне армия РФ атаковала беспилотниками Одесскую область, повреждены объекты железнодорожной и гражданской инфраструктуры, возникли пожары. В Донецкой области увеличилось количество заявок на выезд из прифронтовых зон.

