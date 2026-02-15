В течении недели в два раза выросло количество заявок на выезд из прифронтовых населенных пунктов в Донецкой области.

Об этом в интервью украинским СМИ рассказал представитель гуманитарной организации "Пролесок" Евгений Ткачев.

По его словам, самыми "горячими" направлениями стали Дружковка, Алексеево-Дружковка, Николаевка и Краматорск.

"Количество заявок за эту неделю увеличилось почти вдвое. Но гуманитарная миссия "Пролесок" и другие организации, полиция, ГСЧС к этому готовы. Эвакуация продолжается. В тот же день или на следующий после получения заявки человек имеет возможность эвакуироваться в безопасное место. Отказов у нас очень мало, потому что мы проверяем информацию и самостоятельно, и через органы власти тоже, передаём адреса. Но это именно про эвакуацию из опасных мест, чтобы зря не рисковать ни жизнью, ни автомобилями, ни людьми. То, что люди отказываются, - это в основном пожилые люди, которые "приросли корнями" к своим домикам. Особенно это касается сельской местности. А люди в Дружковке, например, всё ещё надеются, что будет отопление, газ, электричество. Также более-менее работают магазины, банковские учреждения, "Укрпошта", рынки, поэтому люди будут оставаться до последнего", - рассказал волонтер.

О том, что в последнее время значительно увеличилось число уезжающих из подконтрольных Украине городов Донецкой области ранее писала и "Страна".

Напомним, Верховная Рада проголосовала за принудительную эвакуацию детей с территорий активных боевых действий без согласия родителей.