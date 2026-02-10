Верховная Рада Украины проголосовала за принудительную эвакуацию детей с территорий активных боевых действий без согласия родителей.

Об этом сообщил заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Богдан Драпятый.

Согласно новому закону, если родители отказываются от эвакуации детей, их забирает полицейский без согласия родителей, после чего передает ребенка органам опеки.

Напомним, в начале года принудительную эвакуацию семей с детьми объявили в 44 населённых пунктах Запорожской и Днепропетровской областей.

А перед этим принудительную эвакуацию семей с детьми объявили в Святогорске и восьми соседних посёлках.

Война в Украине идет 1448-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 10 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным военного паблика Deep State, армия РФ продвинулась в Покровске, в направлении Славянска и Краматорска, а также вблизи Ямполя под Лиманом в Донецкой области. В свою очередь российские военные паблики сообщили, что Украина начала контрнаступательные действия на стыке Днепропетровской и Запорожской областей.

