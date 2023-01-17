После назначения Валерия Герасимова на должность командующего войсками в Украине РФ впервые использовала агитационные листовки, которыми забрасывают украинские войска.

Об этом сообщил Алексей Арестович в программе Марка Фейгина.

"Снаряд или ракета прилетает и разбрасывает листовки. Такого не было. Залистовывание началось при Герасимове, как только он стал руководителем операции. Пошли соответствующие информационно-психологические операции на разных уровнях - тактические, стратегические. Если президента задействовали, то можете себе представить", - рассказал он.

Еще в апреле Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало листовки, которые россияне распространяли по Херсонской области.

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