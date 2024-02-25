В Киеве началось прощание с украинским диссидентом и экс-нардепом Степаном Хмарой, который умер 21 февраля в возрасте 86 лет.

Прощание проходит в консерватории имени Чайковского.

После этого будет отпевание, которое проведут на Аскольдовой могиле. Похоронят Хмару в Киеве на Байковом кладбище.

В последнее время он лечился от онкологического заболевания.

Степан Хмара был борцом за независимость Украины и одним из лидеров антикоммунистического движения сопротивления 1970−1980 годов.

В 1980-м его арестовали за "антисоветскую агитацию и пропаганду". Почти семь лет он просидел в лагерях строгого режима на Урале и вернулся домой в 1987-м.

В 1990-м стал депутатом парламента. Был одним из авторов Декларации о государственном суверенитете Украины.

Первым из депутатов поддержал "революцию на граните" в октябре 1990 года и сам голодал две недели.

В 1992 году Хмара создал и возглавил Украинскую консервативную республиканскую партию (УКРП).

В 2004 году он был активным участником Помаранчевой революции.

Через год после Евромайдана Хмара объявил голодовку в поддержку политзаключенных Лукьяновского СИЗО.

Он был нардепом I, II и IV созывов Рады. В 2006 году Хмаре присвоили звание Герой Украины.

Напомним, 5 января на 85-м году жизни умер бывший спикер Верховной Рады Александр Ткаченко.

А 10 мая, стало известно, что умер первый президент независимой Украины Леонид Кравчук. Ему было 88 лет.