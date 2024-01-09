На 71-м году жизни умер народный артист Украины Виталий Билоножко.

Об этом сообщил городской совет его родного Бурыня.

Причины его смерти не сообщают.

Артист родился 11 июня 1953 года в селе Слобода Буринского района Сумской области.

Билоножко окончил Сумское музучилище, Киевскую национальную консерваторию. Работал солистом Киевского театра эстрады на Подоле, солистом Гостелерадио Украины. Был основателем и организатором Международного фестиваля семейного творчества "Мелодия двух сердец".

Выступал дуэтом вместе с супругой Светланой Билоножко. В декабре 1995 ему получил звание народного артиста Украины.

Он выпустил шесть компакт-дисков в Украине, США и Канаде, антологию собственного творчества и 12 аудиокассет.

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Также мы сообщали, что на 85-м году жизни умер бывший спикер Верховной Рады Александр Ткаченко. Должность председателя парламента он занимал с 1998 по 2000 год. Последние 10 лет жизни Ткаченко тяжело болел и передвигался на инвалидной коляске.