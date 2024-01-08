В воскресенье, 7 января, скончался чемпион мира по футболу и двукратный обладатель "Золотого мяча", легендарный игрок мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Франц Беккенбауэр. Ему было 78 лет.

О смерти выдающегося спортсмена сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

"С глубокой печалью сообщаем, что Франц Беккенбауэр мирно скончался во сне вчера, в воскресенье, в окружении своей семьи", - цитирует издание заявление родных легендарного футболиста.

В составе сборной Германии Беккенбауэр становился чемпионом мира в 1974 году. На клубном уровне защитник вместе с мюнхенской "Баварией" трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов и Кубок обладателей кубков. Кроме того, он выступал и за "Гамбург", с которым становился чемпионом ФРГ, а в конце игровой карьеры трижды выигрывал Североамериканскую футбольную лигу в составе "Нью-Йорк Космос".

В качестве тренера сборной Германии спортсмен выиграл чемпионат мира в 1990 году.

Также Беккенбауэр остается единственным защитником в истории, который дважды выигрывал "Золотой мяч" (1972, 1976).

Публикуем подборку лучших моментов из матчей с участием Франца Беккенбауэра и забитые им голы.

Ранее мы сообщали, что в октябре прошлого года скончался бывший футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии, легенда британского футбола и обладатель "Золотого мяча" 1966 года Бобби Чарльтон. Ему было 86 лет.

А весной умер легендарный футболист сборной Франции Жюст Фонтен, обладатель рекорда по числу забитых голов на одном чемпионате мира.