Умер экс-нардеп Степан Хмара. Ему было 86 лет, в последнее время он лечился от онкологического заболевания. Семья собирала деньги для лечения и проведения химиотерапии.

Об этом сообщила его жена Роксолана Хмара.

"Не хочу в это поверить. Не хочу писать это. Мой самый дорогой мужчина умер. Все. Мы все делали все, что могли и даже больше. Мы так хотели, чтобы он был с нами, когда провозгласят нашу Победу! Я так хотела видеть его счастливое лицо! Его прекрасное лицо! Ибо он был так красив даже в свои 86. Его голубые глаза уже не были такими чисто голубыми, но все же бездонными. Он так любил Украину и украинцев. Он рвал свою душу и сердце за нее. И Украина поднимется из пепла, она воскреснет! Я знаю, – написала Роксолана Хмара.

Степан Хмара начал политическую деятельность в 70-х годах, распространяя самиздаты. В 1980-м его арестовали за "частное предпринимательство" и "антисоветскую агитацию и пропаганду". Почти семь лет он просидел в лагерях строгого режима на Урале и вернулся домой в 1987-м.

В 1990-м стал депутатом парламента. Был одним из авторов Декларации о государственном суверенитете Украины.

Первым из депутатов поддержал "революцию на граните" в октябре 1990 года и сам голодал две недели.

В ноябре 1990 года Хмару арестовали по обвинению в нападении на сотрудника милиции. В ответ он снова объявил голодовку. Вышел на свободу в апреле 1991 года.

Протестовал против Януковича на двух Майданах. Говорил, что никогда так и не увидел той Украины, о которой мечтал.

Напомним, первый президент Украины Леонид Кравчук умер 10 мая 2022 года на 89-м году жизни после продолжительной болезни. Президентские полномочия он исполнял с 5 декабря 1991 года до 19 июля 1994 года.

Позже на Байковом кладбище открыли мемориал первому президенту Украины.