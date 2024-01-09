В Киеве на Байковом кладбище открыли мемориал первому президенту Украины Леониду Кравчуку. Он сделан из белого мрамора, привезенного из Италии.

Об этом сообщают журналисты "Страны".

Памятник установлен на средства братьев-бизнесменов Григория и Игоря Суркисов.

К новому памятнику уже возложили четыре букета от действующего президента Украины, Верховной Рады, ФК "Динамо" и фонда братьев Суркисов.

Неподалеку от памятника Кравчуку также поставили мраморную плиту для дальнейшей установки памятника экс-мэру Киева Александру Омельченко, который умер 25 ноября 2021 года.

Неподалеку от могилы Омельченко находится могила хореографа Григория Чапкиса, скончавшегося 13 июня 2021 года. Могила Чапкиса расположена перед мемориальными плитами погибшего в авиакатастрофе в Броварах в начале прошлого года руководства МВД Украины.

Напомним, первый президент Украины Леонид Кравчук умер 10 мая 2022 года на 89-м году жизни после продолжительной болезни. Президентские полномочия он исполнял с 5 декабря 1991 года до 19 июля 1994 года.

В конце июня прошлого года тогда еще 87-летний Кравчук пропустил торжественное заседание Верховной Рады по случаю Дня Конституции, так как перенес операцию на сердце. Операция прошла по плану без каких-либо побочных проблем. После операции экс-президент более месяца провел в реанимации на аппарате ИВЛ.