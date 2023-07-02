В Буче при входе в городской парк открыли инсталляцию в честь жителей города, которых российские военные убили во время оккупации.

Об этом сообщил городской голова Бучи Анатолий Федорук.

"Это нельзя забыть и нельзя простить. Поэтому мы продолжаем напоминать миру о военном трибунале. При входе в городской парк мы установили инсталляцию, где упомянули каждого из 501" - сказал Федорук.

На инсталляции изображены имена и фамилии погибших во время оккупации российскими военными города и области. Это 501 человек, среди них есть дети. Российские военные расстреливали, пытали и насиловали местных жителей.

После деоккупации города находили тела мирных жителей, замученных и убитых оккупантами. Места массовых казней полицейские Киевской области находили в подвалах, на улицах, в гаражах.

Напомним, во время годовщины освобождения Киевской области президент Украины Владимир Зеленский вручил Буче почетную награду "Город-герой Украины".

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