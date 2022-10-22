В Киевской области нашли тело убитого мирного жителя в лесу рядом с поселком Клавдиево-Тарасово Бучанского района. Об этом сообщил начальник регионального управления Нацполиции Андрей Небитов в Telegram.

Полицейские установили, что мужчина скончался от нескольких пулевых ранений в области сердца и ноги.

"В одежде погибшего нашли документы на имя 48-летнего жителя села Диброва: мужчина с конца марта находился в розыске как пропавший без вести", - рассказал он.

По словам родных, во время оккупации мужчина уехал на велосипеде навестить сестру и не вернулся.

"Путь погибшего пролегал именно через вражеские позиции. Жена узнала об обнаруженной одежде, которая была на мужчине в день исчезновения", - отметил Небитов.

Напомним, в Буче спустя 2 месяца после выхода военных РФ находят расстрелянные трупы местных жителей.

По данным Bild, секретные подробности убийств в Буче могли слить в прессу депутаты Бундестага.

Тем временем война в Украине продолжается уже 241-й день. "Страна" следит за новостями 22 октября в обновляемом онлайне.

Вчера мы подводили итоги 240-го дня войны с РФ. За минувшие сутки ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Белогоровка и Золотаревка Луганской области, а также Опытное, Бахмут, Соледар, Первомайское, Победа и Марьинка, а также Лиман Донецкой области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему Израиль не поставляет оружие Украине.