В Буче под Киевом нашли погибшего мужчину с ранением в сердце. Фото
В Киевской области нашли тело убитого мирного жителя в лесу рядом с поселком Клавдиево-Тарасово Бучанского района. Об этом сообщил начальник регионального управления Нацполиции Андрей Небитов в Telegram.
Полицейские установили, что мужчина скончался от нескольких пулевых ранений в области сердца и ноги.
"В одежде погибшего нашли документы на имя 48-летнего жителя села Диброва: мужчина с конца марта находился в розыске как пропавший без вести", - рассказал он.
По словам родных, во время оккупации мужчина уехал на велосипеде навестить сестру и не вернулся.
"Путь погибшего пролегал именно через вражеские позиции. Жена узнала об обнаруженной одежде, которая была на мужчине в день исчезновения", - отметил Небитов.
Напомним, в Буче спустя 2 месяца после выхода военных РФ находят расстрелянные трупы местных жителей.
По данным Bild, секретные подробности убийств в Буче могли слить в прессу депутаты Бундестага.
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