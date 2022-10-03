В понедельник, 3 октября, в Буче состоится прощание с погибшим летчиком, полковником ВСУ Михаилом Матюшенко. Летчик с позывным "Дед" возглавляв "Призраков Киева". Он погиб во время вылета над Черным морем еще летом, но его тело долго искали.

Об этом сообщил мэр Бучи.

"При выполнении боевого задания в воздушном бою героически погиб, защищая небо страны, полковник Вооруженных сил Украины Матюшенко Михаил Юрьевич (08.01.1961-26.06.2022). Он был из Бучи и погиб в небе над Черным морем", - написал Анатолий Федорук.

Матюшенко управлял многими типами военных и гражданских самолетов. Служил в разных воинских частях, до войны работал руководителем одной из украинских авиакомпаний.

Мэр рассказал, когда полковник Матюшенко пришел к руководству 40-я бригада тактической авиации не несла потери в воздухе. "А значит, все пилоты из "Киевских призраков" возвращались живыми".

"В одну из ночей "Дед" бросился в воздушное сражение на Л-39, имитируя атаку МиГ-29 на пару Су-30. И что вы думаете? Они отступили!", - написал мэр.

Летчик решил усилить южный и восточный фронты: "Когда "Дед" узнал о безвозвратных потерях подготовленных экипажей бомбардировщиков, решение было принято. Так началась новая операция".

Мэр Бучи заявил, что для Матюшенко это была последняя миссия. Он не вернулся с очередного вылета, его долго искали. Сегодня его тело отправят домой.

Прощание с героем пройдет сегодня, 3 октября в 14:00, на Аллее Героев в Буче по улице Депутатской, 1.

Михаил Матюшенко

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