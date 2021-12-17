Сегодня Верховная Рада приняла постановление о памятных датах на 2022-2023 годы.

Обычно в этот документ, помимо людей, чьи заслуги перед страной и народом никто не ставит под сомнение, стараются включить как можно больше героев, которые отвечают идеалам ультраправых: членам ОУН-УПА или дивизии СС "Галичина".

Не стал исключением и этот документ. Кроме того, туда, судя по всему, вписали персональные пожелания отдельных депутатов-соавторов.

Например, там есть столетие дедушки нардепа Никиты Потураева - академика Валентина Потураева. А также 500-летие малой родины депутата Евгении Кравчук - города Черткова.

Проанализировали список юбилеев и памятных дат на будущие два года.

Советские герои

В списке немало людей, которые воевали в годы Великой Отечественной войны за СССР.

Так, предлагается отметить столетие Марии Байды - героини Советского Союза из Севастополя. В 1942 году она, будучи санинструктором, с оружием в руках атаковала гитлеровцев и освободила из плена многих красноармейцев.

Также будут отмечать сто лет со дня рождения Владимира Величко, тоже героя СССР, артиллериста, получившего высшую награду за форсирование Днепра. Он погиб в 1944 в боях за Чехословакию.

Отпразднуют столетие Степана Вайды, танкиста, который служил в Красной армии.

Интересно, что этот уроженец Закарпатья сначала входил в ОУН, но в 1940 году, после прихода Красной армии на земли Западной Украины, с другом бежал на территорию, контролируемую СССР и там был задержан.

До 1943 года сидел в тюрьме, но был освобожден и окончил танковое училище в Тамбове. Далее вступил в чехословацкий батальон, на танке одним из первых вышел на окраины Киева и принимал участие в освобождении Белой Церкви. Погиб в Польше от пули снайпера.

Исполняется и сто лет со дня рождения Михаила Лиховида - летчика из Сум, который заслужил звание героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны. Он летал в отряде аса Александра Покрышкина.

Кстати, Лиховид погиб в 1944 году от рук отряда УПА в селе Майдан под Равва-Русской. Его и двух механиков направили туда для эвакуации самолета "Аэрокобра", который ранее совершил там вынужденную посадку.

Там их захватили националисты. Они пытали летчиков, а потом облили керосином и сожгли заживо. Позже обгоревшие трупы Лиховида и его товарищей обнаружил другой летчик. А об убийстве рассказали местные жители.

Интересно, что в украинской Википедии данный момент предан умолчанию. Там говорится, что летчик "трагически погиб при дозаправке" на месте вынужденной посадки - без каких-либо подробностей.

В списке еще немало героев СССР времен войны. Но много и тех, с кем эти герои соседствовать бы совершенно не хотели.

Деятели ОУН, УПА и эсэсовцы

Депутаты постановили в 2022 году отметить столетие со дня рождения Федора Воробца - члена ОУН и одного из проводников УПА, арестованного в 1946 году. В книге "Летопись УПА" приводится его допрос, где Воробец рассказывает, что работал на немцев, с которыми прибыл в 1941 году на территорию Украины.

На том же допросе он рассказывал, что члены УПА переодевались в одежду НКВД или Красной армии. А также, что на подмандатной ему территории был убит освободитель Киева генерал Николай Ватутин.

Отметят столетие еще одного оуновца Василия Бея. Он отвечал за пропаганду националистов на Тернопольщине.

После окончания войны жил в схронах-крыивках, в 1951 году был арестован и дал согласие работать на НКВД, но когда его решили внедрить в отряд националистов - по некоторым данным, снова перешел на их сторону. В 1952 году он застрелился во время боя с милицией.

Предлагается также отметить 140-летие Юрия Глушко, входившего в "Украинскую национальную раду" - организацию, созданную ОУН после нацистской оккупации Киева. После того как в 1942 году немцы ее разогнали, Глушко в том же году умер от голода в Киеве.

140 лет исполняется и со дня рождения Ивана Кобылко - бывшего второстепенного чиновника УНР, который во время немецкой оккупации Луцка работал инженером городской управы и эмигрировал от наступающих советских войск во Францию.

130 лет исполнилось бы в 2023 году Порфирию Силенко-Кравцу - одному из военных командиров УНР, который в 1943 году вступил в дивизию СС "Галичина". За то, что воевал в ее рядах под Бродами получил от нацистов "Железный крест". Под натиском Красной армии отступал аж до Италии, откуда перебрался в Канаду.

150 лет через год исполнится одному из идеологов украинского национализма, киевскому адвокату Николаю Михновскому. Он автор "Десяти заповедей украинской народной партии", некоторые из них стоит зацитировать полностью:

"Все люди — твои братья, но москали, ляхи, венгры, румыны и евреи — это враги нашего народа, пока они господствуют над нами и обирают нас".





"Украина — для украинцев! Выгони отовсюду с Украины чужаков-угнетателей".





"Всегда и везде используй украинский язык. Пускай ни жена твоя, ни дети твои не оскверняют твой дом языком чужаков-угнетателей".





"Не бери себе жену из чужаков, поскольку твои дети будут тебе врагами, не дружи с врагами нашего народа, поскольку ты даёшь им силу и отвагу, не создавай союзы с угнетателями нашими, поскольку будешь предателем".



Партия, организованная Михновским, занималась тем же, что приемлемо и для сегодняшних националистов: пыталась взрывать памятники: например, Пушкину в Харькове.

Михновский был настолько радикальным, что даже сторонники украинской идеи, например, Михаил Грушевский, называли его "фашистом" и считали антисемитом.

Этот деятель покончил жизнь самоубийством, повесившись у себя дома по улице Жилянской в Киеве.

Также украинские власти хотят в 2022 году отпраздновать 110-летие Льва Ребета, одного из лидеров ОУН, правой руки Степана Бандеры. После войны жил, как и Бандера, в Мюнхене, где занимался координацией украинского движения. Был убит агентом КГБ Богданом Сташинским за два года до того, как он же убил Бандеру.

Памятные события

Если по персоналиям украинская власть еще соблюла определенный баланс, то по дням памяти - исключительно антисоветская рамка.

В 2022 году предлагается отметить 75-летие двух операций - "Висла" по переселению украинцев с польских земель и "Запад" по переселению отдельных западных украинцев в Сибирь.

Речь шла о пособниках нацистов и УПА, а также их семьях (всего 76 тысяч человек).

Также пройдут мероприятия по 50-летию операции КГБ "Блок" против украинских диссидентов (тогда, например, арестовали Вячеслава Черновола).

В 2023 году самой важной датой станет 90-я годовщина Голодомора.

Другие юбилеи

Среди иных знаковых юбилеев можно выделить следующие.

В 2022 году отметят 300-летие со дня рождения Григория Сковороды.

В 2023 году - 100-летие стадиона "Олимпийский" в Киеве и сто лет с начала советской украинизации - "коренизации".