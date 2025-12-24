Отключать электричество за долги во время войны нормально, это стимулирует финансовую дисциплину.

Такую уверенность выразил генеральный директор компании - поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко в интервью Центру противодействия дезинформации.

По его словам, после отмены моратория на отключения потребителей от коммунальных услуг уровень платежей населения существенно вырос.

"Если помните, в начале войны какое-то время нельзя было отключать население за долги. Но потом, уже два года как вернули эту норму, и уровень расчетов радикально вырос. Понятно, что нет цели просто отключить. Но сам факт, что могут отключить за долги, немного улучшает, стимулирует финансовую дисциплину. Поэтому, на мой взгляд, это нормальная история", - сказал Коваленко.

Между тем, как отметила журналистка, к весне задолженность одних только киевлян составила 1,2 миллиарда гривен. По данным же Коваленко, в Киевской и Днепропетровской областях долг населения за электроэнергию составляет миллиард гривен. При этом средний счет за свет в месяц составляет 700-800 гривен.

Напомним, в августе 2022 года Владимир Зеленский подписал закон о моратории на повышение коммунальных тарифов. Мораторий вводился на период военного положения и шести месяцев после его отмены.

Запрет на отключение света и начисление пени украинцам за долги по коммуналке был отменен Кабмином в декабре 2023 года.