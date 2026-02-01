В январе 2026 года россияне применили по Украине рекордное количество баллистических ракет.

Об этом пишет украинский военный эксперт Александр Коваленко в соцсетях.

По его данным, в первую неделю месяца было зафиксировано 18 пусков баллистических ракет противником, из которых удалось сбить одну. Во вторую неделю войска РФ применили 38 ракет 9М723 и KN-23, а также ракеты 5В55 комплексов С-300 – из них перехвачено 11.

В третью неделю из 23 баллистических ракет ВСУ сбили 14. В последнюю неделю и в оставшиеся дни месяца россияне запустили по Укр аине ещё 12 ракет, из которых сбили пять.

"Всего за январь было применено 91 баллистическое средство поражения (из них примерно треть удалось сбить). Это абсолютный максимум за всё время, предыдущий рекорд фиксировался в октябре 2025 года – 89 ракет", – пишет Коваленко.

Эксперт отмечает, что баллистика фактически стала основным инструментом ударов, вытеснив крылатые ракеты Х-101 и 3М14 "Калибр". Баллистические ракеты применяются РФ почти в 2,5 раза чаще дозвуковых крылатых и используются практически ежедневно.

По оценке Коваленко, противодействие баллистическим ракетам может стать одним из ключевых вызовов для ПВО Украины в 2026 году, поскольку упор в Москве делают на масштабирование ударов этим оружием.

Ранее стало известно, что в первую ночь энергетического перемирия Украину атаковали более сотни российских дронов.

Война в Украине идёт 1439-й день. Мы следим за последними новостями воскресенья, 1 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Накануне военный обозреватель немецкого таблоида Bild Юлиан Рёпке сообщил, что войска РФ захватили крупный населённый пункт в Запорожской области – посёлок Терноватое. Украина этого не подтверждала, на онлайн-карте Deep State Терноватое находится под контролем ВСУ.

