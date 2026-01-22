Российский военный суд раскрыл, что крейсер "Москва" атаковали украинскими ракетами. В результате погибло 20 моряков, а 8 пропало без вести.

Об этом сообщает оппозиционное российское издание "Медиазона", которое уточняет, что затем публикация была удалена.

Как известно, крейсер "Москва", затонул 14 апреля 2022 года в Черном море рядом с островом Змеиный. Украинские власти тогда сообщали, что он был атакован двумя противокорабельными ракетами "Нептун".

"Медиазона" пишет, что 2-й Западный окружной военный суд, расположенный в Москве, недавно вынес приговор по делу о затоплении крейсера. К пожизненному сроку заочно приговорили командира 406 артиллерийской бригады ВМС Украины Андрея Шубина, который, по версии российского следствия, отдал приказы нанести ракетные удары по крейсеру "Москва" и фрегату "Адмирал Эссен".

Российский суд также постановил взыскать с украинского военного 2,2 миллиарда рублей.

Вскоре после выхода пресс-релиза его удалили с сайта суда, но, как пишет "Медиазона", у нее осталась копия текста.

Согласно тексту, "от взрыва, пожара и дыма погибло 20 членов экипажа крейсера, двадцати четырем членам экипажа были причинены телесные повреждения различной степени тяжести, а восемь человек – пропали без вести, в том числе в ходе борьбы за живучесть корабля, длившейся свыше шести часов". Из-за атаки по "Адмиралу Эссену", по данным суда, был ранен один человек.

Экипаж крейсера Москва составлял 400 человек.

Ранее мы писали, что 14 апреля 2022 года Флагманский корабль Черноморского флота Российской Федерации ракетный крейсер "Москва" затонул.

Напомним, "Страна" публиковала видео буксировки крейсера "Москва" после его поражения украинскими ракетами.