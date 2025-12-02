Россия не пойдет на уступки по трем пунктам мирного плана президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на российский источник.

"Есть три столпа, по которым мы не пойдём на компромисс. Первый – это территория Донбасса (вывод украинских войск со всей территории Донецкой области - Ред.). Второй – ограничение численности Вооружённых сил Украины. Третий – признание территорий (захваченных территорий Украины - Ред.) США и Европой", – заявил телеканалу российский чиновник, осведомлённый в этом вопросе.

По словам чиновника, Москва готова проявить гибкость в некоторых второстепенных вопросах, таких как вопрос о сотнях миллиардов долларов в российских активах, замороженных в Европе в начале войны.

Напомним, что, по данным СМИ, США готовы признать российскую юрисдикцию над захваченными территориями Украины.

Кроме того, в изначальном мирном плане Трампа содержалось требование к Украине вывести войска из Донецкой области, а также ограничить численность ВСУ. Как видим, эти же требования поддерживает и Москва. По данным СМИ, американцы убеждают на переговорах Киев согласится с выводом войск из Донецкой области. Однако, украинские власти на это не соглашались, также как и на ограничение численности ВСУ. Достоверно неизвестно - изменилась ли эта позиция Киева к моменту приезда в Москву на переговоры с Путиным Уиткоффа.

Но, если информация NBC News верна, то ответ на вопрос, удастся ли договориться о завершении войны в Украине в ближайшее время или нет, зависит во многом от решения украинских властей: согласятся ли они вывести войска из Донецкой области и пойдут ли на ограничение численности ВСУ.

О том, что происходит вокруг переговоров о мирном плане Трампа, мы подробно писали в отдельном материале.