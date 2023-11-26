В США появилась информация, что умер полицейский Дерек Шовин, который отбывал срок за убийство афроамериканца Джорджа Флойда.

Об этом пишет паблик The Watcher со ссылкой на медицинский центр Тусон в Аризоне. Американские СМИ об этом не сообщают.

Накануне Дереку Шовину нанесли в тюрьме ножевое ранение, после чего бывшего полицейского госпитализировали. Он скончался в больнице.

Адвокаты ранее требовали для Шовина отдельной камеры, но в этом им было отказано.

Убийство Флойда в 2020 году вызвало масштабные акции BLM (black lives matters) в США и по всему миру.

Напомним, 25 мая 2020 года в Миннеаполисе произошло задержание афроамериканца Джорджа Флойда, которое привело к смерти мужчины. Шовин стал коленом на шею Флойда, после чего задержанный скончался.

Полицейскому Шовину дали за убийство Флойда 22 года и более чем 20 лет за нарушение гражданских прав жертвы. Оба приговора исполняются одновременно.

После резонансного убийства правоохранителями при задержании темнокожего минюст США провел проверку в полиции Миннеаполиса.

Сообщается, что установлены случаи, когда за проявленный полицейскими расизм не наступало ответственности, пока ситуации не вызывали общественный резонанс.