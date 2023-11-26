В США пишут, что умер полицейский, который отбывал срок за убийство афроамериканца Джорджа Флойда
В США появилась информация, что умер полицейский Дерек Шовин, который отбывал срок за убийство афроамериканца Джорджа Флойда.
Об этом пишет паблик The Watcher со ссылкой на медицинский центр Тусон в Аризоне. Американские СМИ об этом не сообщают.
Накануне Дереку Шовину нанесли в тюрьме ножевое ранение, после чего бывшего полицейского госпитализировали. Он скончался в больнице.
Адвокаты ранее требовали для Шовина отдельной камеры, но в этом им было отказано.
Убийство Флойда в 2020 году вызвало масштабные акции BLM (black lives matters) в США и по всему миру.
Напомним, 25 мая 2020 года в Миннеаполисе произошло задержание афроамериканца Джорджа Флойда, которое привело к смерти мужчины. Шовин стал коленом на шею Флойда, после чего задержанный скончался.
Полицейскому Шовину дали за убийство Флойда 22 года и более чем 20 лет за нарушение гражданских прав жертвы. Оба приговора исполняются одновременно.
После резонансного убийства правоохранителями при задержании темнокожего минюст США провел проверку в полиции Миннеаполиса.
Сообщается, что установлены случаи, когда за проявленный полицейскими расизм не наступало ответственности, пока ситуации не вызывали общественный резонанс.