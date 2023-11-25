Бывший полицейский, который убил афроамериканца Джорджа Флойда весной 2020 года, получил ножевое ранение в тюрьме.

Об этом сообщает Associated Press.

Дерек Шовин, который отбывает 22-летний срок заключения, получил тяжелое ножевое ранение в аризонской тюрьме.

Нападение произошло в пятницу около 12:30 по местному времени. Сотрудники тюрьмы приняли спасательные меры по безопасности жизни заключенного. Сейчас он в больнице.

Убийство Флойда при задержании вызвало в США массовые протесты BLM-движения.

Напомним, 25 мая 2020 года в Миннеаполисе произошло задержание афроамериканца Джорджа Флойда, которое привело к смерти мужчины. Шовин стал коленом на шею Флойда, после чего задержанный скончался.

Полицейскому Шовину дали за убийство Флойда 22 года и более чем 20 лет за нарушение гражданских прав жертвы. Оба приговора исполняются одновременно.

После резонансного убийства правоохранителями при задержании темнокожего минюст США провел проверку в полиции Миннеаполиса.

Сообщается, что установлены случаи, когда за проявленный полицейскими расизм не наступало ответственности, пока ситуации не вызывали общественный резонанс.