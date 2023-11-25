Бывшего полицейского, убившего афроамериканца Флойда, порезали в тюрьме - Associated Press
Бывший полицейский, который убил афроамериканца Джорджа Флойда весной 2020 года, получил ножевое ранение в тюрьме.
Об этом сообщает Associated Press.
Дерек Шовин, который отбывает 22-летний срок заключения, получил тяжелое ножевое ранение в аризонской тюрьме.
Нападение произошло в пятницу около 12:30 по местному времени. Сотрудники тюрьмы приняли спасательные меры по безопасности жизни заключенного. Сейчас он в больнице.
Убийство Флойда при задержании вызвало в США массовые протесты BLM-движения.
Напомним, 25 мая 2020 года в Миннеаполисе произошло задержание афроамериканца Джорджа Флойда, которое привело к смерти мужчины. Шовин стал коленом на шею Флойда, после чего задержанный скончался.
Полицейскому Шовину дали за убийство Флойда 22 года и более чем 20 лет за нарушение гражданских прав жертвы. Оба приговора исполняются одновременно.
После резонансного убийства правоохранителями при задержании темнокожего минюст США провел проверку в полиции Миннеаполиса.
Сообщается, что установлены случаи, когда за проявленный полицейскими расизм не наступало ответственности, пока ситуации не вызывали общественный резонанс.