Министр войны США Пит Хегсет заявил, что при атаке на Венесуэлу российские системы ПВО "сработали не слишком хорошо".

Об этом Хегсет сказал во время выступления в Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния, во время своего тура "Арсенал свободы".

"Три ночи назад в центре Каракаса, в Венесуэле, почти 200 наших лучших американцев вошли в центр города. Похоже, те самые российские системы ПВО сработали не слишком хорошо, не так ли? В центре Каракаса был задержан обвиняемый человек, разыскиваемый американским правосудием, в поддержку правоохранительных органов, без единого погибшего американца, что восстановило сдерживание", - подчеркнул министр войны США.

Ранее Трамп назвал войну в Украине "примитивной" на фоне похищения Мадуро и раскрыл подробности захвата. По словам президента США, американские военные построили копию дома президента Венесуэлы, чтобы подготовиться к его похищению.

В свою очередь министр обороны Венесуэлы заявил, что спецназ США убил большую часть охраны Мадуро при его захвате.

О последствиях для мира и Украины удара по Венесуэле и захвата Мадуро мы подробно писали в отдельном материале.