"Российские системы ПВО сработали не очень хорошо". Глава Пентагона раскрыл подробности атаки на Венесуэлу
Министр войны США Пит Хегсет заявил, что при атаке на Венесуэлу российские системы ПВО "сработали не слишком хорошо".
Об этом Хегсет сказал во время выступления в Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния, во время своего тура "Арсенал свободы".
"Три ночи назад в центре Каракаса, в Венесуэле, почти 200 наших лучших американцев вошли в центр города. Похоже, те самые российские системы ПВО сработали не слишком хорошо, не так ли? В центре Каракаса был задержан обвиняемый человек, разыскиваемый американским правосудием, в поддержку правоохранительных органов, без единого погибшего американца, что восстановило сдерживание", - подчеркнул министр войны США.
Ранее Трамп назвал войну в Украине "примитивной" на фоне похищения Мадуро и раскрыл подробности захвата. По словам президента США, американские военные построили копию дома президента Венесуэлы, чтобы подготовиться к его похищению.
В свою очередь министр обороны Венесуэлы заявил, что спецназ США убил большую часть охраны Мадуро при его захвате.
