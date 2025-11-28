Президент Украины Владимир Зеленский поручил Верховной Раде и Кабинету министров обеспечить принятие государственного бюджета на следующий год и назначение министров энергетики и юстиции.

Об этом он заявил в своем видеообращении.

При этом он дал понять, что могут быть новые отставки министров.

"Я рассчитываю, что Свириденко в диалоге с народными депутатами обеспечит Украине три вещи. Самое главное – принять бюджет 26 года. Я ожидаю также кандидатур министров энергетики и юстиции. Действующих министров нужно оценить так, чтобы сделать совершенно четкие выводы, соответствуют ли действующие чиновники вызовам и этой зимы, и этой войны", - заявил президент.

Напомним, что министры Герман Галущенко и Светлана Гринчук были уволены из-за связей с бизнесменом Тимуром Миндичем.

Также во время обращения он заявил, что Андрей Ермак был уволен с должности главы Офиса президента после утренних обысков НАБУ.

