Вопрос об отказе территорий в пользу РФ должен решаться на референдуме.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, в этом решении также должны участвовать украинцы.

"Будь то выборы или референдум, должна быть позиция народа Украины", - сказал глава государства.

Ранее Зеленский также сообщил, что Украина и США провели переговоры о гарантиях безопасности.

Перед этим украинский президент официально подтвердил требование США вывести ВСУ из Донбасса и создать там демилитаризованную зону.

Война в Украине идет 1387-й день. Мы следим за последними новостями четверга, 11 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В среду российские войска продвинулись к югу от Мирнограда, а в самом городе и вокруг него увеличилась серая зона. Также у армии РФ новое продвижение в Северске и южнее, где в серую зону вошло село Пазено. На днях россияне заявляли о его захвате.

