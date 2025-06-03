Таганский суд Москвы признал экстремистской деятельность компании "Леста Игры", разработавшей игры "Мир танков", "Мир кораблей" и Tanks Blitz. Компанию внесут в реестр Росфинмониторинга, а ее юридические лица обратят в доход государства.

Об этом сообщают российские СМИ.

"Иск Генеральной прокуратуры удовлетворить в полном объеме. Запретить деятельность ООО "Леста" и ООО "Леста геймс эдженси", ООО "Леста геймс Москва". Обратить 100% долей этих юрлиц в доход РФ", - вынес вердикт судья Михаил Строгонов.

Суд признал владельцев компаний "Леста" и Wargaming Малика Хатажаева и Виктора Кислого участниками экстремистского объединения по обвинению в поддержке ВСУ.

Адвокат Хатажаева Роман Макаров заявил, что решение будет обжаловано.

"Мы в корне не согласны с решением суда. Мы считаем, что компания не является экстремистами, мы дали все доказательства. Суд счел по-другому, будем далее обжаловать решение", - сказал Макаров.

Wargaming вышла с российского рынка еще в 2022 году, осудив вторжение в Украину. Тогда "Леста" отделилась от Wargaming, а в РФ и Беларуси запустила свой аналог - игру "Мир танков" с отдельными серверами. Таким же образом она поступила с другими играми-аналогами.

В 2023 году Wargaming заявила о поддержке ВСУ, после чего владелец "Лесты" не раз говорил, что эта компания не имеет ничего общего с Wargaming и поддерживает армию РФ. Но прокуратура все равно обратилась в суд.

Между тем западная пресса пишет, что Россия пропагандирует войну в популярных среди геймеров компьютерных играх.