Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за дискредитацию Вооруженных сил РФ, призывы к санкциям и помощь в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует Россия.

Документ размещен на российском сайте официальных правовых актов.

За призывы к санкциям из корыстных побуждений новый закон предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы, а за дискредитацию Вооруженных сил РФ по той же причине ответственность ужесточается до семи лет тюрьмы. В обоих случаях будут конфисковать имущество.

Также Путин подписал другие законы, которые:

признают иноагентами тех, кто поддерживает действия международных организаций и иностранных органов власти, направленные против России, а также запрещающий иноагентам полностью заниматься образовательной и просветительской деятельностью в РФ;

разрешают заочно судить любых лиц за рубежом, совершивших преступления против безопасности РФ;

упрощают выдачу виз участникам госпрограммы по переселению в Россию соотечественников (раньше получить такой документ можно было на срок до трех месяцев без возможности продления, теперь - до года с возможностью пролонгации);

предусматривают лишение свободы на срок до года за несообщение о подготовке диверсии.

Ранее мы сообщали, что в России объявили иноагентом правнучку советского летчика Чкалова - активистку проекта Freedom Birds for Ukraine, собирающего пожертвования на дроны, тепловизоры и другое оборудование для ВСУ.

Также в России возбудили уголовное дело в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой, которая живет в Испании. Дело открыто по статье о публичных призывах к террористической деятельности.