Государственное предприятие "Укрпочта" хочет создать собственный банк "Укрпочта.Банк", в котором пенсионеры смогут получать небольшие кредиты, для потребительских нужд. Кредиты они будут погашать за счёт следующих пенсий.

О таких планах в интервью "РБК-Украина" объявил генеральный директор компании Игорь Смилянский.

По его словам, подобная практика уже существует, когда почтальоны записывают небольшие покупки пенсионерам в долг.

"Закончилась у бабушки пенсия, а есть надо. Почтальон пришла, спросила, что хочет бабушка. У неё тетрадь и она отмечает "Петровна. Две пачки макарон - 76 гривен". Купила, отдала Петровне макароны, пришла пенсия - и бабушка закрыла предыдущий овердрафт (краткосрочный кредит - Ред.). Когда заработает банк, будет просто официальный овердрафт", - объяснил суть идеи Смилянский.

Ранее Смилянский рассказывал о другом начинании в "Укрпочте": оказывается, компания закупала куриные ножки, чтобы почтальоны с их помощью защищались от укусов собак.

Также он утверждал, что Украина обязана американской помощью лично ему, так как он платить в США налоги.