Глава "Укрпочты" заявил, что украинцы должны быть благодарны ему за предоставленную американскую помощь
Глава государственной компании "Укрпочта" Игорь Смилянский считает, что США выделили Украине помощь на сотни миллиардов долларов благодаря лично ему.
Об этом он написал в комментариях в Фейсбуке, дискутируя с одной из пользовательниц.
"А где благодарность за помощь Украине в 300+ ярдов долларов с моих налогов? Вы даже за всю жизнь столько налогов в бюджет Украины не платите, сколько я за месяц", - написал Смилянский.
На это заявление обратили внимание в другой соцсети - Threads.
"Новый шедевр. Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский считает, что заплатил Украине 300 миллиардов долларов налогов. Найден первый украинский долларовый триллионер", - прокомментировали в Threads слова чиновника.
Ранее Смилянский рассказывал, что является налоговым резидентом США, поэтому платит налоги и в Украине, и в Америке. Он говорил, что за 2024 год получил 11,7 миллиона гривен, из которых 2,3 миллиона гривен заплатил в бюджет Украины, а 2,1 миллиона - в бюджет США. То есть Смилянский считает, что благодаря его взносам в американский бюджет Вашингтон помогает Украине и за это украинцы должны быть благодарны главе "Укрпочты".
Как мы не раз сообщали, у чиновника находится масса времени на дискуссии в интернете, причем в беседах с комментаторами он часто хамит и оскорбляет людей. Так, на днях он обозвал девушку шлюхой. К слову, эта девушка возмутилась гигантскими тратами "Укрпочты" на смену логотипа, которая заключалась просто в развороте на несколько градусов прежнего символа компании.