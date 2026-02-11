Глава государственной компании "Укрпочта" Игорь Смилянский считает, что США выделили Украине помощь на сотни миллиардов долларов благодаря лично ему.

Об этом он написал в комментариях в Фейсбуке, дискутируя с одной из пользовательниц.

"А где благодарность за помощь Украине в 300+ ярдов долларов с моих налогов? Вы даже за всю жизнь столько налогов в бюджет Украины не платите, сколько я за месяц", - написал Смилянский.

На это заявление обратили внимание в другой соцсети - Threads.

"Новый шедевр. Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский считает, что заплатил Украине 300 миллиардов долларов налогов. Найден первый украинский долларовый триллионер", - прокомментировали в Threads слова чиновника.

Ранее Смилянский рассказывал, что является налоговым резидентом США, поэтому платит налоги и в Украине, и в Америке. Он говорил, что за 2024 год получил 11,7 миллиона гривен, из которых 2,3 миллиона гривен заплатил в бюджет Украины, а 2,1 миллиона - в бюджет США. То есть Смилянский считает, что благодаря его взносам в американский бюджет Вашингтон помогает Украине и за это украинцы должны быть благодарны главе "Укрпочты".

Как мы не раз сообщали, у чиновника находится масса времени на дискуссии в интернете, причем в беседах с комментаторами он часто хамит и оскорбляет людей. Так, на днях он обозвал девушку шлюхой. К слову, эта девушка возмутилась гигантскими тратами "Укрпочты" на смену логотипа, которая заключалась просто в развороте на несколько градусов прежнего символа компании.