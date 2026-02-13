Власти собираются с 1 марта провести индексацию пенсий, которая составит 12,1%.

Об этом сообщил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин в эфире "Украинского радио".

По его словам, Кабинет министров определился с основными условиями индексации пенсий и завершает разработку соответствующего решения.

"Что касается именно индексации пенсии, в текущем году мы планируем осуществить индексацию на 12,1%. Это на 4% больше, чем индекс инфляции предыдущего года. Перерасчет будет произведен с 1 марта. Сейчас мы завершаем подсчеты, саму разработку нормативного акта, который будет представлен в Кабмин, и всем пенсионерам будет произведен перерасчет", - заверил министр.

Отметим, что по состоянию на 1 января 2026 года средний размер пенсии в Украине составляет 6545 гривен.

Перерасчет пенсий предусмотрен законом об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

Напомним, что более миллиона пенсионеров-переселенцев остались без пенсий, потому что не смогли подтвердить, что не получают пенсию от российских органов.

Тем временем Национальный банк Украины допустил, что после завершения отопительного сезона для бытовых потребителей может повыситься цена на электроэнергию. Также возможно увеличение других тарифов на коммунальные услуги, что съест любое повышение соцвыплат.