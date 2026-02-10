Крупнейший в Украине мобильный оператор "Киевстар" повышает стоимость отдельных тарифов.

Об этом в компании сообщили в ответ на запрос издания "РБК-Украина".

Повышение цен планируется на 50-90 гривен с 1 марта для семи тарифов: "Вкусный", "Киевстар комфорт 2018", "LOVE UA базовый", "LOVE UA свобода/Свобода 2022", "Безлим соцсети", "Без границ lite" и "Твой любимый". В то же время абоненты, которым изменят стоимость тарифа, смогут выбрать дополнительные опции, включая увеличение объёмов определённых услуг в тарифе, добавили в компании.

Абоненты, которых не устраивает текущий тариф, могут выбрать более подходящий, а пользователи услуги предоплаты - перейти на тариф с контрактной формой обслуживания.

В "Киевстаре" объяснили пересмотр тарифов необходимостью поддерживать стабильную связь для более 23 миллионов пользователей. В условиях "военных и экономических вызовов" выросли многие расходы компании: электричество для бизнеса подорожало на 60%, а расходы топлива выросли в 11 раз для работы генераторов без электроэнергии.

Отметим, что параллельно "Киевстар" подал заявку на приобретение телекоммуникационных вышек "Водафона".

Ранее в Верховной Раде заявили, что система мобильной связи в Украине начала сыпаться из-за проблем с электроэнергией, и обвинили крупнейших мобильных операторов в недостаточных инвестициях в устойчивость сетей связи.