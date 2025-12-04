Мобильный оператор "Киевстар" снова поднимает цены на некоторые пакеты услуг. Подорожание будет 18 декабря.

Об этом заявили в пресс-службе компании.

"Это решение обусловлено ростом стоимости ключевых ресурсов, в частности электроэнергии для предприятий, которая в вечерние часы пик подорожала на 60%. Из-за частых отключений электроэнергии также значительно увеличилась потребность в топливе для генераторов и логистики. В ноябре 2025 года объёмы потребления топлива выросли более чем в 7,5 раз по сравнению с летним периодом. Такие расходы являются критически важными для круглосуточного поддержания стабильности сети", - пояснили в компании.

СМИ уже проанализировали, как увеличатся цены.

Love UA База: со 150 грн вырастет до 200 грн/месяц;

Love UA Безлим 2024: с 225 грн вырастет до 300 грн/месяц;

Love UA Песня 2024: с 250 грн вырастет до 300 грн/месяц;

Love UA Свет 2024: с 200 грн вырастет до 260 грн/месяц;

Love UA Свет 2024 (с суперсилой Экономия): со 150 грн вырастет до 200 грн/месяц;

Love UA Свобода 2024: со 125 грн вырастет до 190 грн/месяц.

Напомним, предыдущее повышение тарифов в "Киевстаре" произошло совсем недавно, в сентябре.

В ноябре компания заявила, что чуть менее трети её сети обесточена и многие объекты работают на аккумуляторах и генераторах.