Крупнейший в Украине мобильный оператор "Киевстар" приобретает сервис такси и доставки Uklon.

Об этом сообщает материнская компания VEON.

"Киевстар" объявил о подписании сделки по покупке 97% онлайн-сервиса такси. Оператор намерен вывести Uklon на новые рынки с помощью компании VEON. Сумма сделки составит 155,2 миллиона долларов. Ее закрытие запланировано на апрель 2025 года.

После подписания документов о покупке "Киевстар" и Uklon останутся отдельными бизнесами.

"Мы хотим расширить возможности Uklon за пределы Украины и Узбекистана вместе с нашими цифровыми операторами в Казахстане, Пакистане и Бангладеш. После закрытия сделки мы будем инвестировать в расширение экосистемы сервисов и продуктов Uklon, в том числе многофункциональных приложений для пассажиров и водителей, в развитие синергии между нашими бизнесами в Украине, в дальнейшую экспансию Uklon в другие страны присутствия VEON, а также новые рынки, где есть потенциал для создания ценности для клиентов и акционеров", - сообщило руководство VEON.

И добавило, что нынешний генеральный директор компании Сергей Гришков, вероятно, останется на своей должности.

Финансовым советником Uklon в рамках сделки выступила компания Dragon Capital.

В декабре мы сообщали, что принадлежащая Петру Порошенко корпорация Roshen остановила производство на кондитерской фабрике Bonbonetti, которая находится в Будапеште.

А недавно СМИ писали, что американская компания купит у китайцев два главных порта Панамского канала.