Мобильный оператор "Киевстар" повышает цены на несколько своих тарифов.

Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Так, с 24 сентября тариф "LOVE UA Свет 2023" подорожает с 250 гривен до 300, а программа "Суперсила Экономии" – с 175 до 225 гривен.

Тариф "LOVE UA" подорожает с 200 до 250 гривен в месяц с 1 октября 2025 года.

Необходимость повышения цен компания объясняет увеличением стоимости электроэнергии для бизнеса в вечерние пиковые часы, когда пользователи больше всего звонят по телефону и пользуются интернетом; повышением расходов на горючее для выездов специалистов и работы генераторов при отключениях сетевого электроснабжения; а также инфляцией гривны и ухудшением валютного курса.

Ранее стало известно, что "Киевстар" повышает плату за свои услуги в среднем на 25%.

Напомним, в начале этого года "Киевстар" купил службу такси и доставки Uklon за 155 миллионов долларов.

Всё это происходит на фоне продолжающегося военного конфликта с РФ. Последние новости с ключевыми событиями 22 сентября 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Накануне военный обозреватель Deep State сообщил о дальнейших продвижениях войск РФ в Днепропетровской и Запорожской областях. В частности, противнику удалось захватить новые площади в населённых пунктах Сосновка, Березовое и Новоивановка. Продвижение россиян зафиксировано под Мирноградом и к югу от Константиновки.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.