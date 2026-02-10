На рынке мобильных операторов в Украине грядет крупное поглощение и слияние: крупнейший в стране мобильный оператор "Киевстар" подал заявку на приобретение телекоммуникационных вышек компании "Водафон".

Об этом сообщает журнал Forbes-Украина.

В конце января компания Ukraine Tower Company, принадлежащая нидерландскому телеком-холдингу Veon, владельцу "Киевстара", подала заявку в Антимонопольный комитет на получение контроля над активами Ukrainian Network Solutions, которые принадлежат мобильному оператору "Водафон".

Речь идет о сделке на рынке телекоммуникационных вышек и передаче инфраструктурных активов в отдельную компанию, которая будет управлять вышками.

В "Киевстаре" и "Водафоне" заявляют, что объединение позволит эффективнее развивать сеть, ускорить внедрение 4G и 5G и сократить дублирование инфраструктуры.

Против этой сделки выступил мобильный оператор Lifecell. В компании считают, что такое объединение может нарушить конкуренцию и создать неравные условия для операторов, которые не будут иметь доступа к общей башенной инфраструктуре.

Ранее в Раде заявили о том, что система мобильной связи в Украине начала сыпаться из-за проблем с электроэнергией и обвинили крупнейших мобильных операторов в недостаточных инвестициях в устойчивость сетей связи.

Напомним, в этом месяце в первых двух городах Украины появится пятое поколение мобильной связи, обеспечивающее сверхвысокие скорости, минимальные задержки и возможность подключения большого числа устройств - интернет 5G.