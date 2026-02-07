В "Укрпочте" извинились за фотосессию с детьми и заявили, что осуждают сексуализацию подростков.

Соответствующая публикация появилась на странице "Укрпочты" в Instagram.

Ранее компания запустила ко Дню всех влюбленных совместный проект с брендом одежды Rikky Hype, который позиционировался как ностальгия по школьным годам и валентинкам. Но пользователи сети раскритиковали фотосессию, заявив, что образы подростков выглядят чрезмерно сексуализированными.

После этого компания удалила одну из публикаций, остальные материалы остались в открытом доступе.

"Часть нашей команды помнит школьные годы 2000-х - с мини-юбками, джинсами-скинни и духом подросткового бунта. Задумка фотосессии апеллировала к этим воспоминаниям. Однако мы не учли, как это может выглядеть сейчас - особенно с учетом чувствительности к теме сексуализации детей", - говорится в заявлении "Укрпочты".

В компании заверили, что не поддерживают и не толерируют никакие формы сексуализации несовершеннолетних и не ставят целью популяризацию рискованного поведения.

При этом гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский заявил, что не видит проблемы в опубликованных фотографиях.

Напомним, не так давно "Укрпочта" сменила логотип и фирменный шрифт, что обошлось в более чем полмиллиона гривен.

Между тем в Киеве массово не работают отделения "Укрпочты", а в некоторых из тех, что открыты, почти нет сотрудников. По словам работников компании, проблема не только в низких зарплатах, из-за которых люди увольняются, но и в том, что многие болеют, поскольку в отделениях холодно - нет генераторов или они слишком слабые.