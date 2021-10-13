В КГГА не собираются включать в домах отопление, пока средняя температура воздуха в столице в течение трех дней не будет держаться ниже 8 градусов.

Об этом заявил замглавы КГГА Петр Пантелеев.

"Относительно жилищного фонда: напомню, что действуют законодательные нормы. Отопительный сезон начинаем тогда, когда температура среднесуточная воздуха меньше 8 градусов на протяжении трех суток. Тогда орган самоуправления имеет право начать отопительный сезон. Мы планируем придерживаться этих норм и мониторить погоду по факту", - сказал Пантелеев.

Он также сообщил, что сейчас температурные показатели в столице выше, поэтому и начинать топить еще рано. В то же время, по его словам, у жилищных громад есть возможность получить отопление уже сейчас.

"Для этого необходимо обратиться с необходимым заявлением от инициативной группы здания, которое поддержит большинство жителей, то есть это подписи более половины жителей. Копию такого заявления необходимо отправить на электронную почту, которую можно найти на сайте КГГА. Отопление в зданиях будет подключаться по таким отдельным заявкам", - сказал Пантелеев.

Напомним, "Страна" писала о том, почему регионы стали массово объявлять чрезвычайные ситуации по отоплению.

Также мы сообщали, как Кабмин хочет пересчитать тарифы на отопление.