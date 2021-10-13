Саммит Украина – ЕС: Карпаты продали за 600 млн евро

Учитывая скудность октябрьской внешнеполитической повестки, вчерашний саммит Украина – ЕС был, безусловно, значимым событием. Сразу после него украинская власть начала усиленно разгонять месседж о том, что Евросоюз поддержал украинский закон об олигархах, причем делать это так, будто данная новость была ключевым событием саммита. Но это как раз было вранье: в декларации саммита говорится лишь о поддержке курса на ограничение влияния частных интересов на государственную власть и ни слова не сказано о законе. Да и в целом эта тема была не главной.

Главной – в теории – оставалась тема украинской евроинтеграции. Но по ней на саммите отделались несколькими общими фразами, из которых стало ясно только то, что в ближайшее время никакой конкретной перспективы членства Украины в ЕС не появится. Поэтому главная тема перешла в разряд второстепенных.

Ее затмили более конкретные. В частности, два пряника, которые получила Украина.

Один – выделение 600 млн евро от ЕС еще до того, как решение о новом транше принял МВФ. Такая смена очередности – событие весьма знаменательное: хотя в итоговой декларации и напоминается о важности выполнения требований МВФ, уже сам факт решения по евротраншу означает, что на самом деле отношения Украины с фондом Брюссель не особо интересуют. Брюссель еще раз продемонстрировал желание идти отдельным от Вашингтона курсом.

Второй – соглашение об открытом небе, имеющее во многом революционное значение. Правда, не столько для украинских, сколько для европейских авиакомпаний, которые воспользуются открытием окна для завоевания рынка. Отечественный потребитель окажется в плюсе. Первое время. Пока крупные европейские лоукостеры будут уничтожать украинских конкурентов. А когда они полностью захватят рынок, то и цены "по 10 евро" уйдут в прошлое. Вместе с украинской авиацией.

Но это еще не все. европейцы вновь потребовали снятие запрета на экспорт древесины в Европу. По этому поводу можно сказать только одно: когда запрет снимут, Карпаты окончательно облысеют. Чтобы предотвратить этот процесс, у украинской власти нет ни воли, ни желания.

В заключительной декларации было еще много громких пунктов. В частности, по поддержке ЕС территориальной целостности Украины и по обязательству Киева соблюдать права нацменьшинств. Но ясно, что на практике все останется именно декларацией – без каких-либо последствий.

Но чего в декларации нет - так это хотя бы намека на самую главную проблему сейчас в Украине с правами и свободами человека. А именно - о внесудебных расправах через санкции СНБО. Эту тему европейцы традиционно обошли, выступив таким образом, в роли адвокатов того беспредела, который сейчас творят украинские власти.

Польша готовит выход из ЕС?

Пока в Киеве шел европейский "медовый месяц", в соседней столице было принято решение, которое, безусловно, скажется и на украинской евроинтеграции. Польский Конституционный суд издал постановление о приоритете национальных законов над евросоюзовскими, чем фактически поставил страну вне закона в рамках ЕС.

Любое наднациональное объединение строится по принципу делегирования определенных полномочий центру, которое невозможно без приоритета центральных законов над национальными. А дальше такое объединение идет двумя путями: либо к еще большей интеграции (когда наднациональные институты получают безусловный приоритет над национальными), либо к развалу. И в то время как Берлин и Париж ведут линию на превращение Евросоюза в фактическую федерацию с общими вооруженными силами, Польша двинулась в противоположную сторону.

Решение польского Конституционного суда – это фактически заявка на выход из Евросоюза. Пока нельзя сказать, что этот процесс необратим. Не исключено, что это шантаж польских властей на постоянное давление со стороны Западной Европы и отказ ЕС выделять новые многомиллиардные субсидии из-за недовольства евробюрократией внутренней политикой польской власти. Мол, если не будете давать денег, то зачем вы нам нужны. И пока официальные польские лица также не говорят о выходе из ЕС.

Но, как показывает пример Британии, сами по себе разговоры о выходе из Евросоюза могут, со временем, привести к реальным последствиям. Тем более, если ЕС действительно полякам больше не будет давать десятки миллиардов евро субсидий - то зачем такой Евросоюз полякам нужен?

Выход Польши из ЕС будет означать одно: никакого расширения союза дальше на восток не произойдет никогда. Наоборот, если процесс дезинтеграции Восточной Европы наберет обороты, Евросоюз неизбежно придет к ужиманию приблизительно в рамках границ Общего рынка 1980-х годов. Вот в этих рамках интеграция будет глубокой и всеохватывающей. Но – без Восточной Европы. И без Украины в том числе.

Газовая ЧС: почему власть говорит, что это нормально

Впрочем, несмотря на всю важность евроинтеграционных проблем, следует признать, что большинство украинцев вчера были от них совершенно далеки. У них, помимо обычных проблем с низкими зарплатами и пенсиями вкупе с растущими ценами, в последние недели возникла еще одна: холодные батареи с перспективой остаться таковыми на неопределенное время.

Правда, вчера всю страну от имени Офиса президента пытался успокоить замглавы ОП Кирилл Тимошенко, который объяснил, что с газом у Украины все хорошо, поэтому не нужно обращать внимания на новости, которые приходят из регионов.

И из регионов тем временем приходят сообщения о том, что местные власти объявляют режим чрезвычайной ситуации, и все потому, что газа у них недостаточно. Формально объясняется, что такой режим нужен, чтобы обмануть самих себя и закупить газ у "Нефтегаза" по упрощенной процедуре. Но этим объяснение, увы, не исчерпывается.

Проблема в том, что газа нет для отопления бюджетных учреждений – в том числе, больниц, школ и детсадов. И даже закупка по упрощенной процедуре не отменяет того, что за два дня до отопительного сезона топить в больницах, школах и детсадах нечем. Что на самом деле является чрезвычайной ситуацией.

А вторая ее часть состоит в том, что даже по упрощенной процедуре газ для школ и больниц "Нефтегаз" продает по 13,5 грн за куб (16,8 с доставкой). Что, конечно, немного по сравнению с фантастическими 30-40 гривнами на свободном рынке, но все равно в два раза больше, чем закладывалось в местные бюджеты на отопительный сезон. И, в отличие от газа для отопления квартир, эту разницу в цене правительство компенсировать не собирается.

Так что даже при самых благоприятных раскладах у большинства городов будут деньги на отопление только в течение первых трех месяцев. А это тоже чрезвычайная ситуация, только растянутая во времени.

Первая область – в красной зоне

Параллельно с газовым кризисом развивается и коронавирусный. Отдохнув на выходных, эпидемия возвращается к показателям прошлой недели, что вынуждает власти принимать меры.

Вчера было объявлено, что в красную зону карантина переходит первая область – Херсонская. Красная зона – это то, чего не было с весны. И это дебютный сигнал для всей страны.

О скором приближении локдауна заговорили и в Киеве. Правда, пока это выглядит скорее как реклама вакцинации: мол, прививка – это единственный способ избежать локдауна. Впрочем, учитывая, что в столице треть взрослого населения уже привилось дважды и треть живет в ожидании второго укола, можно предположить, что Киев как раз полноценного локдауна избежит. Хотя на самом деле всем нам еще только предстоит узнать, является ли массовая вакцинация действенным способом сохранить нормальную экономическую жизнь в условиях пиковых показателей эпидемии.

А еще нам предстоит узнать, насколько в реальности готова система здравоохранения к новой волне. Формально все выглядит благополучно: к осени готовились заранее, восстановили работу многих инфекционных отделений, закрытых весной, увеличили количество аппаратов ИВЛ. Но новости из отдельных регионов свидетельствуют, что не все так хорошо. А самое главное – что в разгар эпидемии больные могут оказаться в неотапливаемых больницах.

Сборная Украины: еще одна ничья

Сборная Украины по футболу перед завершающим для нее матчем в отборочном турнире чемпионата мира-2022 до сих пор не проиграла ни одного поединка. Но, несмотря на это, ее шансы на то, чтобы остаться на нынешнем втором месте невелики. Причина тому – шесть ничьих в семи играх. В том числе и во вчерашней – во Львове со сборной Боснии и Герцеговины.

Это был четвертый матч сборной под руководством нового тренера, и вновь команда Петракова оставила противоречивое впечатление. Причем дело даже не в том, что она подхватила ничейную лихорадку команды времен "позднего" Шевченко, – главной проблемой является то, что у нас нет полноценной сборной на весь матч.

Петраков (что, в принципе, ожидалось) активно насыщает команду своими молодежными чемпионами мира. Они быстры и выносливы, готовы бегать без передышки все 90 с лишним минут, но они пока еще – не лидеры команды. Лидерами команды остаются старожилы, оставшиеся от команды Шевченко; в передней линии это, прежде всего, – Ярмоленко и Шапаренко. Их на 90 минут не хватает, а равноценной замены им – нет.

Ответный гол нам забили на 77-й минуте, когда Шапаренко уже заменили, а Ярмоленко из последних сил пытался что-то создавать на правом фланге. До конца матча оставалось 16 минут вместе с добавленными – и на эти 16 минут нужен был лидер с футбольным интеллектом и опытом, пусть даже без хорошей физподготовки. А его не было.

Здесь даже не стоит, пожалуй, повторять в сотый раз сказанное о конфликте Петракова и Малиновского, поскольку наш итальянский легионер – не единственный, кто мог бы выйти в последней четверти матча. Ведь у нас по-прежнему есть Марлос, который в августе-сентябре несколько раз в подобных ситуациях выходил на замену и обеспечивал перелом в игре.

Петраков слишком жестко отсек целый ряд игроков, которые могли бы быть полезны сборной. Как тренер он, пожалуй, имеет право на свой выбор. Однако и ответственность за этот выбор должен нести. 16 ноября в Сараево нам предстоит матч с той же Боснией и Герцеговиной, в котором, с большой вероятностью, Украину устроит только победа. Победит Петраков – его выбор оправдается. Не победит – это будет его ошибка, после которой нужно уходить.