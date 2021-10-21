Семь украинских областей могут вскоре попасть в "красную" зону
Вслед за Херсонской, Запорожской, Одесской, Донецкой, Днепропетровской и Сумской областями, где уже ужесточили карантин, еще семь украинских регионов могут попасть в "красную" карантинную зону.
Об этом заявил министр развития громад и территорий Алексей Чернышев на своей странице в Facebook.
По его словам, речь идет о:
- Житомирской,
- Луганской,
- Львовской,
- Николаевской,
- Ровенской,
- Хмельницкой,
- Черновицкой областях.
Эти регионы, считает, Чернышов, могут попасть в "красные" зоны, если не усилят противоэпидемические мероприятия.
"Эпидемическая ситуация требует максимальной консолидации усилий центральной власти и органов местного самоуправления. Показатель заболеваемости, к сожалению, ежедневно растет. Количество госпитализаций и тяжелых случаев - очень высокая. 94% пациентов, которых госпитализировали с Covid-19 за неделю, были не вакцинированы. Массовая вакцинация во всем мире призвана помочь избежать критических ситуаций и сохранить жизни людей ", - написал глава Минрегиона.
Также Чернышев напомнил в инфографике о том, какие ограничения действуют в "красной" карантинной зоне.
Напомним, сегодня Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поручила ужесточить карантин в четырех областях. Речь идет о Черниговской, Львовской, Ровенской и Житомирской областях.
Между тем, глава Кабмина Деним Шмыгаль заявил, что при полной вакцинации полного локдауна в Украине не будет.