Во Львовской области вспышка коронавируса среди несовершеннолетних. Covid-19 болеют более 40 детей, этот показатель является рекордным для региона. Кроме того, с инфекцией в больнице "Охматдет" лежит трехмесячный ребенок, состояние которого врачи оценивают как крайне тяжелое.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной детской клинической больницы "Охматдет" в Фейсбуке.

В больнице заявили, что 40 детей заболели Covid-19, а еще шестеро - ждут результатов ПЦР-теста.

Еще один из заболевших - младенец, который находится в реанимации с ковидной пневмонией в крайне тяжелом состоянии. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Также в больнице добавили, что еще один младенец рожден от больной Covid-19 матери. Его состояние - средней тяжести.

Напомним, ранее Минздрав Украины сообщил о росте смертности от коронавируса за последнюю неделю.

Кроме того, мы писали, что в Херсоне коронавирусные больницы заполнены на 100%.

Между тем, в Кабмине заявили, что в Украине не планируют вводить полный локдаун и останавливать экономику. Но единственной альтернативой локдауну является массовая вакцинация.