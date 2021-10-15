Москва превращается в город тотального цифрового контроля.

В последнее время в российской столице ввели сразу несколько резонансных нововведений.

Среди них: штрафы за превышение средней скорости и громкую езду и проход в метро с помощью системы распознавания лица, а также фотофиксация нарушителей ковид-режима.

Все это и другое внедрили с помощью камер видео-, фото- и аудиофиксации, установленных на дорогах и в общественных местах.

Причем некоторые схемы контроля внедряются впервые в мире. И, не исключено, в будущем будут применены и в других странах, включая Украину.

Поэтому "Страна" решила подробнее описать новинки и рассказать, как диджитализация отразилась на жизни москвичей.

Оплата в московском метро лицом

Теперь билет в метро можно оплачивать лицом. Функцию под названием FacePay первыми в мире запустили в Москве. С сегодняшнего дня, 15 октября, она заработала на всех станциях, заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Для этого нужно скачать специальное приложение Мосметро, загрузить своё фото и банковскую карту, с которой будет взиматься плата за проезд. Затем на любой из 241 станции подземки подойти к турникету с надписью "Оплата по биометрии" и посмотреть в камеру. Деньги за проезд будут списаны с карты автоматически.

Поездка с FacePay оплачивается по тарифу проездного, власть обещает дополнительные скидки пользователям.

Опция работает в тестовом режиме, но подключить ее может любой. Для этого надо направить запрос в метро, что хочешь испытывать Face Pay.

Закупка камер для метров стоила 1,4 миллиарда рублей (около 533 миллионов гривен). Помимо прочего, они помогают полиции - в 2021 году с их помощью были найдены 221 человек, находящихся в розыске.

Новые цифровые штрафы для водителей

Больше всего цифровые новшества коснулось московских водителей.

Например, в Киеве камеры на дорогах работают на фиксацию двух нарушений: скоростного режима и проезда по полосе для общественного транспорта. Последняя опция была запущена в феврале 2021.

А в Москве камеры фиксируют все нарушения, в том числе: превышение скорости, нарушение движения по полосам, остановку и стоянку в неположенном месте, умышленно закрытую часть номера машины, непристегнутый ремень, переписку или разговор по мобильному.

Последние два пункта наделали среди горожан много шума зимой. Пример: водитель ехал в черной куртке и был пристегнут черным ремнем безопасности. Камера не идентифицировала защиту и выкатила штраф.

Следующий пример: водитель потянулся к мобильному телефону, используемый как навигатор. Но камера фотофиксации определяла жест как пользование мобильным телефоном и назначала штрафы. Многие из них москвичам удалось оспорить. Однако наученные горьким опытом теперь страхуются: обматывают ремень чем-то ярким и стараются пореже обращаться к смартфону, будучи на рулем.

Весной топ-темой у водителей стал новый штраф - за превышение средней скорости. В Москве камер видеофиксации так много, что они позволили рассчитать подобное нарушение. Объясним механизм.

При въезде и выезде на участок дороги камера фиксирует все автомобили. С учетом скоростного режима некий отрезок можно проехать, допустим, за минимум 10 минут. Если же водитель проезжал его за 5 минут, ему приходил штраф за нарушение средней скорости. Даже в случае, если непосредственно под камеру скорость он не превысит.

Эту можно назвать революционной новацией, но проработала она недолго. В конце сентября ГИБДД временно прекратила штрафовать за превышение средней скорости. Верховный суд постановил, что правовая основа для такого штрафа пока отсутствует.

Самое свежее новшество - появление камер, которые оборудованы шумомерами - аудиофиксацией. Это четыре микрофона, расположенные на Х-образном креплении и обращенные в сторону дороги. Попутно они проводят фото- и видеофиксацию. Их начали устанавливать в местах, откуда поступают жалобы от местных жителей на мешающий спать по ночам шум от автомобилей и мотоциклов.

Действует базовый тариф штрафа - 5 тысяч рублей (1800 гривен). Размер увеличивается прогрессивно в зависимости от мощности двигателя. Также нарушителями станут те, кто будет слушать музыку в авто слишком громко.

Инициатором принятого законопроекта об аудиофиксации, как и большинства цифровых инициатив, стал столичный мэр Сергей Собянин. Документ он представил как борьбу с "отмороженными автомобилистами, гоняющими без глушителей и с громкой музыкой".

Контроль на дорогах Москвы уже стал тотальным. Но во избежание штрафа заклеить часть номера, как любят делать и некоторые киевляне, москвичи больше не могут. Все такие машины сходу отправляют на штрафстоянку. Если же автомобилист припарковался под запрещающим знаком, скрутил номера и пошел на часик по делам, заканчивается еще хуже. Машину без госномера могут эвакуировать на стоянку спецслужб как подозрительную. И оттуда ее забрать куда более проблематично.

Как результат всего описанного, штрафы за нарушения разных ПДД стали частью расходов из семейного бюджета москвичей - даже тех, кто не лихачит и старается ездить по всем правилам.

Фотофиксация нарушителей коронавирусного режима

После внезапного наступления пандемии ковида видеокамеры на дорогах и на станциях транспорта стали использовать для нового контроля.

Весной прошлого года Москва одной из первых в мире массово распространила систему qr-кодов. Для выезда из дома нужно было получать в виде пропуска QR-код и подвязать его к номеру своего авто. Тех, кто выехал из дома без кода - штрафовали. Заранее власти детально не описывали введение такого контроля. В итоге только за первые пять дней в Москве оштрафовали более 600 тысяч водителей.

Тогда же с помощью камер на улицах и в общественном транспорте стали выявляли и нарушителей самоизоляции. Для этого использовали фото, которые сами пользователи загружали в коронавирусное приложение. За несанкционированный выход выписывали штраф. Примерно такую же систему разрабатывают в Украине.

При этом, как и в случае с наказанием для московских автомобилистов, были случаи сбоя системы. Например, штрафы приходили близнецам за их братьев и систем, которые находились на самоизоляции и честно сидели дома.

А сейчас в России разрабатывается еще одна система распознавания лиц - "Маска". Планируется, что она может быть установлена в больницах и госучреждениях. В случае обнаружения "безмасочника" система оповестит полицию о нарушениях через приложение. И ему могут оперативно задержать и выписать штраф.