Папа Римский Франциск, который в скором времени может приехать в Украину, в эксклюзивном интервью рассказал, кем он мечтал стать в детстве, какая музыка ему нравится, а также назвал любимого писателя.

Об этом сообщает "RAI".

Уроженец семьи итальянских эмигрантов в Аргентине вспомнил, что много лет назад на рынке заметил прилавок мясника, который на поясе имел фартук с карманом для денег.

"И я сказал, что хотел бы быть мясником. Когда у меня поинтересовались, почему, я ответил: "Вон сколько у него денег", — рассказал 85-летний понтифик.

Также папа Римский поделился, что интерес к медицине у него возник после того, как он начал увлекаться химией.

"Я собирался поступить на медицинский факультет в 19 лет, когда пришло призвание, я поступил в семинарию", — сказал Франциск.

В интервью он упомянул и своего любимого русского писателя Федора Достоевского.

"Есть вопрос, на который я не смог никогда найти ответ: почему страдают дети? Но у меня ответа нет, ответа просто нет. И на этот вопрос могу ответить только, что нужно страдать вместе с ними. В этом был прав Достоевский", — рассказал понтифик.

Он также добавил, что ему нравится классическая музыка и танго. Папа Римский подчеркнул, что танцевал танго, потому что настоящий уроженец Буэнос-Айреса.

Подводя итоги представитель Ватикана рассказал, почему не стад жить в Апостольских апартаментах.

"Мне нужны люди, поэтому я не стал жить в Апостольских апартаментах, но остался в Санта-Марте (отель на территории Ватикана, — ред.). Мне нужны друзья, у меня их немного, но они настоящие. Друзья мне помогают, знают мою жизнь. Друзья мне придают сил", - рассказал Папа Римский.

Ранее мы писали, что папа Римский Франциск заявил, что люди, которые предпочитают заводить животных вместо детей, проявляют таким образом эгоистические повадки.

Также мы сообщали, что глава Ватикана предложил провести День молитвы за мир в связи с ситуацией вокруг нашей страны.