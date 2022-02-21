Сопредседатель партии и фракции ОПЗЖ Юрий Бойко на согласительном совете в Раде призвал выполнить Минские соглашения, чтоб закончить войну. По его словам, это является исторической миссией.

Трансляцию заседания проводит YouTube-канал "Украина 24".

"Позиция нашей фракции, нашей политической силы - что Минский протокол должен быть подписан, он позволит остановить массовые трагедии в обществе , как это произошло в 15 году. Он сохранил много жизней. Воплощение его - это единственный путь сегодня прекратить конфликт на востоке, остановить войну, и этим путем нужно идти", - сказал Бойко.

Он также добавил, что выполнение Минский соглашений является исторической миссией.

"Я считаю, что это историческая миссия потому, что конца войны хотят все. Но нужно честно сказать, что парламент не может выполнить того, что он обещал. Когда шли депутаты на выборы, а все депутаты обещали мир. В том числе действующий президент, который обещал принести мир в Украину, а сегодня через три года, втянул страну в реальный военный психоз", объяснил сопредседатель ОПЗЖ.

Бойко заявил, если парламент не сможет принять необходимые для выполнения Минских соглашений законы, его нужно распустить.

Ранее партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" также призвала президента Украины Владимира Зеленского выполнить Минские соглашения или уйти в отставку.

В свою очередь сам Зеленский заявил, что "Минск" составлен бездарно и поставил Украину изначально в проигрышную позицию.