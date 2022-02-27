Генпрокуратура напавшей на Украину России предупредила о том, что оказание какой-либо помощи иностранному государству в период проведения "специальной операции по защите "ДНР" и "ЛНР" будет расцениваться как измена Родине, за что предусмотрено лишение свободы на срок до 20 лет.

"По каждому факту оказания финансовой и иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Также уточняется, что под помощью позразумеваются "оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, содержит признаки состава преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса Российской Федерации (государственная измена)".

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