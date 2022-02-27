Жительница Новой Каховки в Херсонской области рассказала о критической ситуации в городе и в пригородных сёлах, где люди сидят в подвалах под обстрелами и без обеспечения продовольствием и водой.

Об этом сообщает соответствующее видео, выложенное жительницей.

Женщина рассказывает о том, что люди сидят в подвалах без воды, без еды, без света и газа. Местные власти не оказывают им никакой поддержки. Население пытается объединяться и помогает друг другу, кто чем может, однако ситуация остается критической и требует широкой огласки для того, чтобы на людей обратили внимание.

Жительница Новой Каховки рассказывает о постоянных обстрелах. Слышно, что ракеты пролетают над ней в момент записи видео. Становится настолько шумно, что женщина вынуждена спуститься в укрытие и продолжить свой рассказ уже из подвала.

Напомним, что в воскресенье, 27 февраля, украинскую Новую Каховку в Херсонской области заняли бойцы Российской Федерации. Об этом заявил городской глава Владимир Коваленко.

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