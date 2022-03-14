Китай выявил троянскую программу, которую Агентство национальной безопасности (АНБ) США использует для доступа к конфиденциальной информации на компьютерах пользователей.

Об этом в понедельник сообщила газета Global Times со ссылкой на доклад китайского Национального центра реагирования на компьютерные вирусы.

Обнаруженный троян NOPEN представляет собой инструмент удаленного управления операционными системами Unix/Linux. Он используется для кражи файлов, доступа к системам, перенаправления сетевых коммуникаций и просмотра информации о зараженном устройстве.

NOPEN характеризуется сложной технологией, его трудно обнаружить. Троян является типичным инструментом, используемым для кибершпионажа, пишет издание.

Как сообщило в пятницу агентство "Синьхуа" со ссылкой на Государственный чрезвычайный центр по мониторингу интернета КНР, с конца февраля интернет-пространство Китая подвергается непрерывным кибератакам из-за рубежа. Как указывалось в сообщении, иностранные хакеры взламывают компьютеры в Китае с целью последующих кибератак на Россию, Украину и Белоруссию, при этом 87% атак направлены против России.

В сообщении также указывалось, что адреса, с которых совершались эти атаки, в основном находятся в США. Небольшое количество исходных адресов кибератак приходится на ФРГ, Нидерланды и другие страны.

Напомним, ранее Россия якобы запросила у Китая военную помощь для войны в Украине, однако в МИД КНР назвали эту информацию ложной. В РФ также опровергают это.

Между тем, как сообщает издание Financial Times, официальные лица США сообщили, что Белый дом серьезно обеспокоен этой ситуацией.

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