Вечером в субботу, 16 апреля, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку с фронта. По информации Генштаба, под Изюмом противник удерживает позиции в районе сел Сухая Каменка, Сулиговка, Бражковка, Малая Камышеваха и Андреевка.

Сводка опубликована на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

Сообщается, что там же в селе Долгенькое противник понес потери и отступил. В дальнейшем готовится наступление на Барвенково и Славянск.

По данным Генштаба ВСУ, на Донбассе идут попытки штурма по всем направлениям. А также подготовка наступления на Курахово и Авдеевку.

Также Генштаб сообщает, что российские войска наносили авиационные и ракетные удары по объектам инфраструктуры и жилым кварталам.

По данным Генштаба, военкоматы Центрального военного округа ВС РФ агитируют находящихся в запасе военнообязанных к подписанию краткосрочных контрактов сроком от 3 месяцев до 1 года.

Также Генштаб ВСУ сообщает о том, что по железной дороге с территории Беларуси перемещаются подразделения 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Российской Федерации. На Сиверском направлении противник завершает перегруппировку.

В Южнобугском направлении войска РФ, по информации Генштаба, стараются восстановить контроль над всей территорией Херсонской области.

Скриншот: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Война в Украине продолжается уже 52-й день. "Страна" следит за событиями 16 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 51-й день войны. Наступление, которого все ожидают на востоке или юге Украины, пока не началось. Наиболее интенсивные бои продолжаются в Мариуполе. Не утихают обстрелы в Луганской и Донецкой области, в Харькове. Ночью пострадала Полтавская область. Были слышны взрывы во Львове.

