Российские войска находятся уже около Северодонецка и готовятся штурмовать город.

Об этом заявил в эфире национального телемарафона глава Северодонецкой ВГА Александр Стрюк.

"Город почти окружен войсками РФ и "ЛНР", и (они - Ред.) пытаются штурмовать город по нескольким направлениям", - сказал Стрюк.

По словам Стрюка, в городе осталось 15 тысяч гражданских, 80% объектов инфраструктуры разрушено.

Отметим, что в российских телеграм-каналах, связанных с военными, заявляется, что российские войска уже практически закончили "зачистку" Рубежного, взяли Воеводовку (посёлок между Рубежным и Северодонецком), а украинские силы остались только на заводе "Заря" (юг Рубежного).

Официальных подтверждений этой информации нет. Но если она соответствует действительности, то получается, что противник действительно вплотную подошёл к Северодонецку.

Напомним, сегодня Гайдай заявил о подготовке Россией крупного наступления.

Кроме того, мы писали, что россияне разбомбили железнодорожное хозяйство северодонецкого завода "Азот" и одну из последних АЗС региона.

Также сообщалось, что, по данным Генштаба ВСУ, войска РФ наступали в Попасной.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 71-го дня войны.

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Подробнее о том, какая ситуация складывается вокруг переговоров Украины с РФ, и происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.